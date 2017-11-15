Минулої доби бойовики з "Граду" обстріляли населений пункт в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулої доби бойовики з реактивних систем залпового вогню "Град" відкрили вогонь по мирному населеному пункту в районі Зайцевого. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Під час обстрілу російськими окупаційними військами позицій наших захисників з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Зайцевого бойовики поцілили по мирному населеному пункту", - повідомив речник.
За його словами, реактивні снаряди пролетіли у вівторок близько восьмої години вечора.
Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, близько 18.00 бойовики відкрили вогонь з мінометів у бік ЗСУ, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки у Мар'їнці.