Минулої доби бойовики з "Граду" обстріляли населений пункт в зоні АТО

"Під час обстрілу російськими окупаційними військами позицій наших захисників з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Зайцевого бойовики поцілили по мирному населеному пункту", - повідомив речник.

За його словами, реактивні снаряди пролетіли у вівторок близько восьмої години вечора.

Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, близько 18.00 бойовики відкрили вогонь з мінометів у бік ЗСУ, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки у Мар'їнці.