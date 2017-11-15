За прошедшие сутки боевики из "Града" обстреляли населенный пункт в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики из реактивных систем залпового огня "Град" открыли огонь по мирному населенному пункту в районе Зайцевого. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Во время обстрела российскими оккупационными войсками позиций наших защитников из реактивных систем залпового огня "Град" в районе Зайцевого боевики попали по мирному населенному пункту", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, реактивные снаряды пролетели во вторник около восьми часов вечера.
Напомним, во вторник, 13 ноября, около 18.00 боевики открыли огонь из минометов в сторону ВСУ, в результате обстрела пострадали жилые дома в Марьинке.