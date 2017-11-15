За прошедшие сутки боевики из "Града" обстреляли населенный пункт в зоне АТО

"Во время обстрела российскими оккупационными войсками позиций наших защитников из реактивных систем залпового огня "Град" в районе Зайцевого боевики попали по мирному населенному пункту", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, реактивные снаряды пролетели во вторник около восьми часов вечера.

Напомним, во вторник, 13 ноября, около 18.00 боевики открыли огонь из минометов в сторону ВСУ, в результате обстрела пострадали жилые дома в Марьинке.