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Минулої доби бойовики випустили близько ста мінометних снарядів по донецькому напрямку

Минулої доби бойовики випустили близько ста мінометних снарядів по донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Протягом минулої доби бойовики випустили близько ста мінометних снарядів по позиціях сил АТО на донецькому напрямку, найактивніше обстрілювали Світлодарську дугу, Зайцеве, Авдіївку та Опитне. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Донецький напрямок. Противник активізувався в усіх ключових районах протистояння. На Світлодарській дузі, в Зайцевому, Авдіївці, Опитному. Близько половини ворожих обстрілів були мінометними. По наших позиціях ворог випустив загалом близько ста мінометних снарядів. Особливо неспокійно було у другій половині дня. Найбільш потужні і тривалі обстріли з боку ворога відбулися поблизу селища Луганське. Загалом вчора бойові дії на цих рубежах тривали з перервами понад 10 годин", — повідомив О.Мотузяник.

Також речник зазначив, що біля Луганського та Новолуганського противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень.

“Всього на донецькому напрямку вчора зафіксовано 15 ворожих обстрілів”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 8 січня на донецькому напрямку бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема найактивніше обстріли відбулися на Світлодарській дузі, північних околицях Горлівки та Авдіївській промзоні.

Українські Національні Новини

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