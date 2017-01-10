За прошедшие сутки боевики выпустили около ста минометных снарядов по донецкому направлению
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили около ста минометных снарядов по позициям сил АТО на донецком направлении, активно обстреливали Светлодарскую дугу, Зайцево, Авдеевку и Опытное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. Противник активизировался во всех ключевых районах противостояния. На Светлодарской дуге, в Зайцево, Авдеевке, Опытном. Около половины вражеских обстрелов были минометными. По нашим позициям враг выпустил всего около ста минометных снарядов. Особенно неспокойно было во второй половине дня. Наиболее мощные и длительные обстрелы со стороны врага состоялись вблизи поселка Луганское. в общем вчера боевые действия на этих рубежах продолжались с перерывами более 10 часов", - сообщил А.Мотузяник.
Также спикер отметил, что возле Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается посылать разведывательные группы в украинском укреплений.
"Всего на донецком направлении вчера зафиксировано 15 вражеских обстрелов", - добавил он.
Как сообщал УНН, 8 января на донецком направлении боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в частности активно обстрелы произошли на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и Авдеевский промзоне.