Минулої доби бойовики у Мар’їнці стріляли з танків і БМП

“Традиційно два основних райони бойових дій там (на маріупольському напрямку — ред.) найгарячіші — це ділянки фронту Красногорівка-Мар’янка та Павлопіль-Широкине. Зокрема, у Красногорівці вчора відбулося два потужні мінометні обстріли з боку російсько-окупаційних військ, а в Мар’їнці ворог застосував танки і бойові машини піхоти”, — наголосив О.Мотузяник.

Крім того, зазначив він, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати наші позиції під Водяним і Широкиним. Зокрема, уточнив речник Міноборони, у Водяному між 10 і 17 годинами сталося чотири артилерійські обстріли, а міномети бойовики застосовували відразу на п’яти позиціях.

“Також кілька ворожих мінометних обстрілів вчора зафіксовано північніше — у Новотроїцькому”, — сказав він.

Таким чином, резюмував О.Мотузяник, всього вчора на маріупольському напрямку відбувся 41 ворожий обстріл, зокрема 18 — з мінометного озброєння.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 березня, проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”.