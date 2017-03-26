В прошедшие сутки боевики в Марьинке стреляли из танков и БМП

“Традиционно два основных района боевых действий там (на мариупольском направлении — ред.) Горячие — это участки фронта Красногоровка-Марьянка и Павлополь-Широкино. В частности, в Красногоровке вчера произошло два мощных минометных обстрела со стороны российско-оккупационных войск, а в Марьинке враг применил танки и боевые машины пехоты”, - подчеркнул А.Мотузяник.

Кроме того, отметил он, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать наши позиции в Водяном и Широкино. В частности, уточнил представитель Минобороны, в Водяном между 10 и 17 часами произошло четыре артиллерийские обстрелы, а минометы боевики применяли сразу на пяти позициях.

“Также несколько вражеских минометных обстрелов вчера зафиксировано севернее — в Новотроицком”, — сказал он.

Таким образом, резюмировал А.Мотузяник, всего вчера на мариупольском направлении состоялся 41 вражеский обстрел, в том числе 18 — с минометного вооружения.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 марта, пророссийские боевики обстреляли Авдеевку с “Градов”.