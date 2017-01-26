Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку зі стрілецької зброї та мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Донецький напрямок. Там противник був активний у всіх ключових районах протистояння за виключенням Донецького аеропорту. Найважча обстановка зберігається в Авдіївці. Там перший ворожий обстріл по наших позиціях розпочався зі сходом сонця і тривав трохи більше години. При цьому важке озброєння ворог не застосовував. Вдруге режим припинення вогню ворог порушував вже після обіду і припинив обстріли наших позицій лише через три години. На рівні зі стрілецькою зброєю противник застосовував мінометний вогонь”, — зазначив О.Мотузяник.
О.Мотузяник повідомив, що на світлодарській дузі противник порушував режим тиші двічі — вранці та перед заходом сонця. В обох випадках — без використання важкого озброєння.
“На північних околицях Горлівки — у Зайцевому — відбулося три обстріли наших позицій, — рано вранці, по обіді та пізно ввечері. І саме під час останнього обстрілу ворог випустив 5 мінометних мін”, — додав речник.
Він також зазначив, що всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося сім ворожих обстрілів.
Нагадаємо, 25 січня бойовики вели масовані обстріли позицій сил АТО в авдіївській промзоні, при цьому випустивши понад 30 мінометних снарядів.