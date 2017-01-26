За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на донецком направлении из стрелкового оружия и минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. Там противник был активен во всех ключевых районах противостояния за исключением Донецкого аэропорта. Тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый вражеский обстрел по нашим позициям начался с восходом солнца и длился чуть больше часа. При этом тяжелое вооружение враг не применял. Второй раз режим прекращения огня враг нарушал уже после обеда и прекратил обстрелы наших позиций только через 3 часа. На равне со стрелковым оружием противник применял минометный огонь ", - отметил А.Мотузяник.
А.Мотузяник сообщил, что на Светлодарской дуге противник нарушал режим тишины дважды - утром и перед закатом солнца. В обоих случаях - без использования тяжелого вооружения.
"На северных окраинах Горловки - в Зайцево - произошло три обстрелы наших позиций, - рано утром, после обеда и поздно вечером. И именно во время последнего обстрела враг выпустил 5 минометных мин ", - добавил пресс-секретарь.
Он также отметил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов.
Напомним, 25 января боевики вели массированные обстрелы позиций сил АТО в Авдеевской промзоне, при этом выпустив более 30 минометных снарядов .