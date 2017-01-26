За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении

"Донецкое направление. Там противник был активен во всех ключевых районах противостояния за исключением Донецкого аэропорта. Тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый вражеский обстрел по нашим позициям начался с восходом солнца и длился чуть больше часа. При этом тяжелое вооружение враг не применял. Второй раз режим прекращения огня враг нарушал уже после обеда и прекратил обстрелы наших позиций только через 3 часа. На равне со стрелковым оружием противник применял минометный огонь ", - отметил А.Мотузяник.

А.Мотузяник сообщил, что на Светлодарской дуге противник нарушал режим тишины дважды - утром и перед закатом солнца. В обоих случаях - без использования тяжелого вооружения.

"На северных окраинах Горловки - в Зайцево - произошло три обстрелы наших позиций, - рано утром, после обеда и поздно вечером. И именно во время последнего обстрела враг выпустил 5 минометных мин ", - добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов.

Напомним, 25 января боевики вели массированные обстрелы позиций сил АТО в Авдеевской промзоне, при этом выпустив более 30 минометных снарядов .