Минулої доби бойовики неодноразово відкривали вогонь у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Минулої доби бойовики неодноразово відкривали вогонь по району потенційного розведення сил та Засобів у Станиці Луганській. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Противник неодноразово відкривав вогонь по району потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській. При цьому обстріли тривали з перервами майже три години”, — повідомив він.
Загалом вчора майже всі ворожі обстріли припали на Станично-Луганський та Попаснянський райони. Як і в минулі дні, головною “гарячою точкою” залишається Троїцьке — вчора там відбулося п'ять короткотривалих мінометних обстрілів, а також низка дрібніших провокацій з боку незаконних збройних формувань.
Крім цього, у Валуйському стріляв ворожий снайпер, а у Золотому, Новоолександрівці та Новозванівці сталося кілька перестрілок між бойовиками та силами АТО.
Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, зокрема 6 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 61 раз обстріляли сили АТО.