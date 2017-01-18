В течение минувших суток боевики неоднократно открывали огонь в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В течение минувших суток боевики неоднократно открывали огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. При этом обстрелы продолжались с перерывами почти 3 часа", - сообщил он.
В общем вчера почти все вражеские обстрелы пришлись на Беловодский и Попаснянский районы. Как и в прошлые дни, главной "горячей точкой" остается Троицкое - вчера там состоялись пять краткосрочных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.
Кроме этого, в Валуйском стрелял вражеский снайпер, а в Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 61 раз обстреляли силы АТО.