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Минулої доби бойовики близько 40 хв обстрілювали позиції сил АТО поблизу Станиці Луганської

Минулої доби бойовики близько 40 хв обстрілювали позиції сил АТО поблизу Станиці Луганської

Київ • УНН

 • 6748 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулої доби бойовики 40 хвилин обстрілювали позиції українських військових поблизу Станиці Луганської, на якій за мінськими угодами повинно відбутися розведення сил та засобів. Про це під час брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Близько 40 хвилин окупанти вели вогонь по наших позиціях, розташованих поблизу Станиці Луганської, важке озброєння при цьому ворог не застосовував, однак зафіксовано ворожий снайперський вогонь", - сказав він.

На інших рубежах вчора бойовики здійснювали короткі провокації, не більше 15 хвилин кожна, при цьому застосовували легке озброєння. Всі обстріли здійснювалися у темну пору доби, найбільше з них зафіксовано у Новозванівці.

Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНН, розведення сил у Станиці Луганській найближчим часом очікувати не варто.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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