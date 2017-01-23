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За прошедшие сутки боевики около 40 мин обстреливали позиции сил АТО вблизи Станицы Луганской

За прошедшие сутки боевики около 40 мин обстреливали позиции сил АТО вблизи Станицы Луганской

Киев • УНН

 • 6747 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки боевики 40 минут обстреливали позиции украинских военных вблизи Станицы Луганской, на которой по минскими соглашениями должно состояться разведение сил и средств. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Около 40 минут оккупанты вели огонь по нашим позициям, расположенным вблизи Станицы Луганской, тяжелое вооружение при этом враг не применял, однако зафиксирован вражеский снайперский огонь", - сказал он.

На других рубежах вчера боевики осуществляли короткие провокации, не более 15 минут каждая, при этом применяли легкое вооружение. Все обстрелы осуществлялись в темное время суток, больше всего зафиксировано в Новозвановке.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 10 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, разведения сил в Станице Луганской в ближайшее время ожидать не стоит.

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