Минулої доби бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ із важкого озброєння на всіх напрямках

“Минулої доби в чергове зросла бойова активність противника. Так, кількість обстрілів зросла до п’ятдесяти двох, що є рекордним показником у новому 2017-у році. Важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями, ворог застосовував вчора на усіх трьох напрямках. А на Луганському вперше за останні два тижні сили окупанта використали артилерію”, — повідомив О.Мотузяник.

Нагадаємо, вчора в зоні проведення АТО бойовики 32 рази порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових.