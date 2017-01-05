Минулої доби бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ із важкого озброєння на всіх напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З початку минулої доби бойовики 52 рази обстрілювали позиції сил АТО на всіх трьох напрямках, застосовуючи при цьому важке озброєння. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби в чергове зросла бойова активність противника. Так, кількість обстрілів зросла до п’ятдесяти двох, що є рекордним показником у новому 2017-у році. Важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями, ворог застосовував вчора на усіх трьох напрямках. А на Луганському вперше за останні два тижні сили окупанта використали артилерію”, — повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, вчора в зоні проведення АТО бойовики 32 рази порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових.