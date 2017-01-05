За прошедшие сутки боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения во всех направлениях

"За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Так, количество обстрелов возросло до пятидесяти двух, что является рекордным показателем в новом 2017-м году. Тяжелое вооружение, что запрещено минскими договоренностям, враг применял вчера на всех трех направлениях. А на Луганском впервые за последние две недели силы оккупанта использовали артиллерию", - сообщил А.Мотузяник.

Напомним, вчера в зоне проведения АТО боевики 32 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных.