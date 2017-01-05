Минулої доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції ЗСУ на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, шість з яких із важкого озброєння. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема 6 — із застосуванням мінометів”, — повідомив О.Мотузяник.
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Також він зазначив, що найбільша бойова присутність ворога зберігається на Світлодарській дузі, на яку припадає половина усіх вчорашніх випадків порушення перемир’я на цьому напрямку.
“Кожен з семи ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського тривав у середньому одну годину. На рівні з легким озброєнням, противник широко застосовував міномети та озброєння на БМП”, — зазначив речник.
Також він наголосив, що дві потужні перестрілки, тривалістю 2 години кожна, відбулися в авдіївській промзоні одразу після заходу сонця, важкого озброєння при цьому не застосовувалося. Також двічі ворог порушив режим припинення вогню у сусідній з Авдіївкою Крутій Балці.
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“Неспокійно було і на північних околицях Горлівки — у Зайцевому, де ворог вдень провів ряд збройних провокацій, а ближче до вечора обстріляв українські рубежі оборони з мінометів.Тихо минулої доби було хіба що в районі Донецького аеропорту”, — додав О. Мотузяник.
Нагадаємо, 3 січня бойовики 14 разів обстрілювали донецький напрямок і випустили 35 мінометних мін по позиціях сил АТО.