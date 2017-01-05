За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, шесть из которых из тяжелого вооружения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов", - сообщил А.Мотузяник.
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Также он отметил, что наибольшее боевое присутствие врага сохраняется на Светлодарской дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении.
"Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружение БМП", - отметил спикер.
Также он отметил, что две мощные перестрелки, продолжительностью 2 часа каждая, состоялись в авдеевской промзоне сразу после захода солнца, тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевкой Крутой Балке.
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"Неспокойно было и на северных окраинах Горловки - в Зайцево, где враг днем провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинские рубежи обороны из минометов. Тихо вчера было разве что в районе Донецкого аэропорта", - добавил А.Мотузяник.
Напомним, 3 января боевики 14 раз обстреливали донецкое направление и выпустили 35 минометных мин по позициям сил АТО.