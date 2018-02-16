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Минулорічний механізм розподілу аграрних дотацій був ефективнішим - ВАР

Минулорічний механізм розподілу аграрних дотацій був ефективнішим - ВАР

Київ • УНН

 • 7010 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Представлений урядом механізм розподілу дотацій на 2018 рік призведе до тінізації аграрного ринку. Про це заявили у Всеукраїнській аграрній раді, передає УНН.

Аграрії відзначають, що торішня програма "квазіакумуляції ПДВ", згідно з якою виробники отримували дотації відповідно до суми сплаченого податку, була більш ефективною. Перш за все тому, що згідно з цією програмою виробники отримували кошти автоматично і прозоро.

"А тепер профільне міністерство розробило механізм розподілу держпідтримки таким чином, що чиновники зможуть на свій розсуд обирати одержувачів дотацій", - сказав заступник голови ВАР Денис Марчук.

"Програма "квазіакумуляції ПДВ" не була досконалою. У формулі розрахунку була допущена груба помилка, через яку підприємства, які одночасно займалися і тваринництвом, і рослинництвом, а це практично всі середні і малі господарства, дотації майже не отримували. ВАР розробила проект нового порядку розподілу коштів, з урахуванням допущених помилок. Наші пропозиції були підтримані усіма аграрними асоціаціями. Але замість того, щоб прислухатися до думки експертів і учасників ринку, Кабмін скоротив фінансування цієї програми до нуля, а гроші перенаправив на інші статті витрат", - зазначив Д.Марчук.

Нагадаємо, торік найбільшими платниками податків країни серед тваринників визнані компанії "Миронівський хлібопродукт" Ю.Косюка і "Авангард" О.Бахматюка. Відповідно, ці дві компанії отримали значний обсяг дотацій.

Цього року механізм розподілу дотацій змінено. Він більше не передбачає системи: хто більше платить податків, той більше отримує дотацій. Тепер дотувати будуть підприємства, які вкладають гроші в розвиток тваринницьких ферм і птахофабрик. І найбільшу підтримку в цьому прогнозують птахівникам.

"Якщо говорити про підтримку тваринництва, то потрібно зрозуміти, що це таке. Сьогодні це 50% приватних фермерських господарств, які, в принципі, підтримувати дуже важко через їх неорганізованість, ще 50% - це промислове виробництво, де 60% вартості займає птахівництво. Логічно, що коли ми говоримо про підтримку тваринництва з точки зору юридичних осіб, то більшу частину отримують птахівники, оскільки їх обсяг в цій галузі найбільший", - пояснив директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

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