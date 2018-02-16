Прошлогодний механизм распределения аграрных дотаций был эффективнее - ВАС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Представленный правительством механизм распределения дотаций на 2018 год приведет к тенизации аграрного рынка. Об этом заявили во Всеукраинском аграрном совете, передает УНН.
Аграрии отмечают, что прошлогодняя программа "квазиаккумуляции НДС", согласно которой производители получали дотации в соответствии с суммой уплаченного налога, была эффективнее. Прежде всего потому, что согласно этой программе производители получали средства автоматически и прозрачно.
"А теперь профильное министерство разработало механизм распределения господдержки таким образом, что чиновники смогут по своему усмотрению выбирать получателей дотаций", - сказал заместитель председателя ВАС Денис Марчук.
"Программа "квазиаккумуляции НДС" не была совершенной. В формуле расчета была допущена грубая ошибка, из-за которой предприятия, которые одновременно занимались и животноводством, и растениеводством, а это практически все средние и малые хозяйства, дотации почти не получали. ВАС разработал проект нового порядка распределения средств, с учетом допущенных ошибок. Наши предложения были поддержаны всеми аграрными ассоциациями. Но вместо того, чтобы прислушаться к мнению экспертов и участников рынка, Кабмин сократил финансирование данной программы к нулю, а деньги перенаправил на другие статьи расходов", - отметил Д.Марчук.
Напомним, в прошлом году крупнейшими налогоплательщиками страны среди животноводов признаны компании "Мироновский хлебопродукт" Ю.Косюка и "Авангард" О.Бахматюка. Соответственно, эти две компании получили значительный объём дотаций.
В этом году механизм распределения дотаций изменен. Он больше не предусматривает системы: кто больше платит налогов, тот больше получает дотаций. Теперь дотировать будут предприятия, которые вкладывают деньги в развитие животноводческих ферм и птицефабрик. И наибольшую поддержку в этом прогнозируют птицеводам.
“Если говорить о поддержке животноводства, то нужно понять, что это такое. Сегодня это 50% частных фермерских хозяйств, которые, в принципе, поддерживать очень трудно из-за их неорганизованности, еще 50% – это промышленное производство, где 60% стоимости занимает птицеводство. Логично, что когда мы говорим о поддержке животноводства с точки зрения юридических лиц, то большую часть получают птицеводы, поскольку их объем в этой отрасли самый большой”, – объяснил директор “Украинского клуба агарного бизнеса” Тарас Высоцкий.