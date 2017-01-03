Минулоріч на Вінниччині народилося на понад тисячу дітей менше, ніж у 2015 році

"За останні декілька років відзначився хіба що 2013 рік, тоді була велика кількість новонароджених. А вже у 2015 і 2016 роках спостерігається зниження. Для області мінус 1119 − це дуже багато. Думаю, що на це вплинуло зменшення кількості населення репродуктивного віку, соціально-економічна нестабільність у державі. Можливо, мала місце й зміна соціальної допомоги на дітей. Ще три роки тому за другу дитину давали 50 тис. грн, а за третю – 100 тис. грн. Потім виплати урівняли. Для декого висока соцдопомога теж була своєрідним стимулом", − розповіла Л.Бевза.

До речі, за її словами, 1 січня цього року на Вінниччині народилося 26 немовлят: 17 хлопчиків і дев'ять дівчаток.

Як повідомляв УНН, у Новий рік у Полтаві народилось більше дівчат, ніж хлопчиків.