В прошлом году в Винницкой области родилось на тысячу детей меньше, чем в 2015 году
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 3 января. УНН. По оперативным данным, в 2016 году в Винницкой области родилось 15 100 детей, что на 1 119 меньше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщила главный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации Лариса Бевза.
"За последние несколько лет отличился разве что 2013 год, тогда было большое количество новорожденных. А уже в 2015 и 2016 годах наблюдается снижение. Для области минус 1 119 - это очень много. Думаю, что на это повлияло уменьшение численности населения репродуктивного возраста, социально экономическая нестабильность в государстве. Возможно, имело место и изменение социальной помощи на детей. Еще три года назад за второго ребенка давали 50 тыс. грн, а за третьего - 100 тыс. грн. Затем выплаты уравняли. Для некоторых высокая соцпомощь тоже была своеобразным стимулом", - рассказала Л.Бевза.
Кстати, по ее словам, 1 января этого года в Винницкой области родилось 26 младенцев: 17 мальчиков и девять девочек.
Как сообщал УНН, в Новый год в Полтаве родилось больше девочек, чем мальчиков.