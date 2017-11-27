Минулого тижня в зоні АТО загинуло 34 бойовики

“За інформацією головного управління Розвідки Міністерства оборони України, з 20 до 26 листопада цього року втрати у складі російсько-окупаційних військ склали 34 вбитими та 22 — пораненими”, — повідомив А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.