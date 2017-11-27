Минулого тижня в зоні АТО загинуло 34 бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За минулий тиждень у зоні проведення АТО загинуло 34 бойовики та ще 22 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За інформацією головного управління Розвідки Міністерства оборони України, з 20 до 26 листопада цього року втрати у складі російсько-окупаційних військ склали 34 вбитими та 22 — пораненими”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.