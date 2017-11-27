На прошлой неделе в зоне АТО погибло 34 боевика

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 20 по 26 ноября этого года потери в составе российско-оккупационных войск составили 34 убитыми и 22 - ранеными", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.