На прошлой неделе в зоне АТО погибло 34 боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне проведения АТО погибли 34 бойовика и еще 22 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 20 по 26 ноября этого года потери в составе российско-оккупационных войск составили 34 убитыми и 22 - ранеными", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.