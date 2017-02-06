Минулого тижня в зоні АТО загинуло 15 українських бійців та троє цивільних - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Всього за минулий тиждень в зоні АТО внаслідок бойових дій загинуло 15 українських військових та троє цивільних, а також більше 100 бійців отримали поранення. Про це під час засідання в Європарламенті повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня ми втратили 15 українських солдатів, трьох цивільних і більше сотні солдат отримали поранення і 9 цивільних отримали поранення”, — сказала вона.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.