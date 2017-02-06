На прошлой неделе в зоне АТО погибли 15 украинских бойцов и трое гражданских - И.Климпуш-Цинцадзе

"На прошлой неделе мы потеряли 15 украинских солдат, трех гражданских и более сотни солдат получили ранения и 9 гражданских получили ранения", - сказала она.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.