Минулого тижня в зоні АТО було зафіксовано 12 безпілотників бойовиків – О.Мотузяник

“За минулий тиждень в районі проведення АТО відбулося 12 польотів ворожих БПЛА на всіх напрямках”, — повідомив речник.

Як повідомляв УНН, 1 січня в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апарати.