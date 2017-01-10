Минулого тижня в зоні АТО було зафіксовано 12 безпілотників бойовиків – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Протягом минулого тижня в районі проведення антитерористичної операції на всіх напрямках було зафіксовано 12 польотів безпілотних літальних апаратів бойовиків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень в районі проведення АТО відбулося 12 польотів ворожих БПЛА на всіх напрямках”, — повідомив речник.
Як повідомляв УНН, 1 січня в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апарати.