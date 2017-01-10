На прошлой неделе в зоне АТО было зафиксировано 12 беспилотников боевиков - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На прошлой неделе в районе проведения антитеррористической операции во всех направлениях было зафиксировано 12 полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю в районе проведения АТО состоялось 12 полетов вражеских БПЛА во всех направлениях", - сообщил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, 1 января в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппарата.