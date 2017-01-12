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Минулого року з Держприкордонслужби звільнили 905 працівників

Минулого року з Держприкордонслужби звільнили 905 працівників

Київ • УНН

 • 7489 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. У минулому році за негативними статтями з лав Держприкордонслужби звільнено 905 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Нині у прикордонному відомстві триває другий етап антикорупційної програми, яка реалізується за двома основними напрямками, це реформування відомчої внутрішньої безпеки та продовження проекту “Нове обличчя кордону”. В цьому активну допомогу надають партнери із США, МОМ та європейських Місій.

Лише в минулому році проведено 2,4 тисячі розслідувань і перевірок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто майже 6 тисяч осіб, кримінальні провадження відкрито стосовно 206 прикордонників, 45 з яких засуджено, за негативними статтями звільнено 905 осіб, у т.ч. 31 — з позбавленням військового звання.

У відомстві зазначають про позитивні зрушення у системі запобігання хабарництву. Так, зросла кількість відмов прикордонників від хабарів, які пропонують громадяни. Всього 2016 році задокументовано 1022 випадки відмов від хабарів (у 2015 році — 275).

 

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