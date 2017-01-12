В прошлом году из Госпогранслужбы уволили 905 работников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В прошлом году по отрицательным статьям из рядов Госпогранслужбы уволили 905 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сейчас в пограничном ведомстве продолжается второй этап антикоррупционной программы, которая реализуется по двум основным направлениям, это реформирование ведомственной внутренней безопасности и продолжение проекта "Новое лицо границы". В этом активную помощь оказывают партнеры из США, МОМ и европейских Миссий.
Только в прошлом году проведено 2,4 тысячи расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечены почти 6 тысяч человек, уголовные производство открыты в отношении 206 пограничников, 45 из которых осуждены, по отрицательным статьям уволены 905 человек, в т.ч. 31 — с лишением воинского звания.
В ведомстве отмечают положительные сдвиги в системе предотвращения взяточничества. Так, возросло количество отказов пограничников от взяток, которые предлагают граждане. Всего в 2016 году задокументировано 1022 случая отказов от взяток (в 2015 году — 275).