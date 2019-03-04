Минулого року від рук злочинців загинуло щонайменше 4 лікарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За попередній рік в Україні від рук злочинців загинуло 4 лікарі. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.
Так, за інформацією прокуратури, у 2018 році загибель лікаря внаслідок злочинів була зафіксована у Вінницькій, Волинській, Одеській та Сумській областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Злочини торік скоїли проти понад тисячі українських лікарів
Відомості не враховують дані стосовно злочинів проти лікарів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Зазначимо, всього за попередній рік у різних областях України було скоєно 1076 злочинів проти лікарів.
Як повідомляв УНН, за інформацією МОЗ упродовж 2013-2017 років випадків нападів на медичних працівників сталося 543.