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В прошлом году от рук преступников погибло по меньшей мере 4 врача

В прошлом году от рук преступников погибло по меньшей мере 4 врача

Киев  •  УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. За предыдущий год в Украине от рук преступников погибли 4 врача. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос.

Так, по информации прокуратуры, в 2018 году гибель врача результате преступлений была зафиксирована в Винницкой, Волынской, Одесской и Сумской областях.

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Сведения не учитывают данные по преступлениям против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Отметим, всего за предыдущий год в разных областях Украины было совершено 1076 преступлений против врачей.

Как сообщал УНН, по информации Минздрава в течение 2013-2017 годов случаев нападений на медицинских работников произошло 543.

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