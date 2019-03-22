Минулого року Україну відвідало понад 14 млн іноземців — МЕРТ

“У 2018 році нашу країну відвідало 14,2 млн іноземців, ми ж працюємо над тим, щоб збільшити цю цифру до близько 30 мільйонів туристів щорічно. Це можливо зробити шляхом розвитку туристичних можливостей столиці та регіонів”, — йдеться у повідомленні.

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У міністерстві додали, що в цьому році на розвиток туризму України в Бюджеті передбачено 17 млн грн.

У цьому році Мінекономрозвитку планує представити країну, як цікавий туристичний напрямок, на важливих міжнародних виставках в Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї.

“Мінекономрозвитку, як державний регулятор в сфері туризму, працює не лише над популяризацією України, але й над тим, аби краще захищати наших туристів. Ми розробили законопроект про підвищення фінансової відповідальності туроператорів. Ініціатива полягає в тому, щоб встановити щоденне фінансове забезпечення на рівні 5% від обороту туроператора та не менше 50 тисяч євро”, — додали в міністерстві.

Нагадаємо, у 2018 році 21,7 тис. громадян Португалії відвідали Україну.



