Минулого року Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У минулому році Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру. Про це повідомили у Державній службі статистики у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, у минулому році Україна імпортувала 13 721,5 тонн сиру усіх видів і кисломолочного сиру на суму 66807,6 тисячі доларів.
Найбільшу частку сиру було імпортовано з країн Європи — 13618,2, зокрема, з Польщі — 5015 т, Німеччини — 3594,4 т, Франції 1893,9 т та Нідерландів — 1051,9 т. Крім того, Україна імпортувала сир з Італії — 544 т, Данії — 343,9 т, Литви — 240,6 т.
Також у минулому році було імпортовано 103,3 т сиру з країн СНД, зокрема, Республіки Молдова — 67,3 т та Білорусі — 35,9 т.
Експорт сиру у 2018 році становив 8343,4 т на суму 30797,1 тисячі доларів. Найбільше сиру експортовано у країни СНД — 6296,7 т, зокрема, у Казахстан — 2970,3 т та у Республіку Молдова — 2770,6 т.
Також велику частку сиру з України у минулому році експортували у країни Африки — 1258,5 т. Так, 943 т експортовано у Єгипет, 253 т — у Марокко.
У країни Азії минулого року з України експортували 638 т сиру, у США — 108,4 т сиру, а в країни Європи — лише 24 т сиру.
Нагадаємо, двоє чоловіків намагались нелегально переправити в Україну майже тонну сиру.