В прошлом году Украина импортировала более 13 тысяч тонн сыра

Так, в прошлом году Украина импортировала 13 721,5 тонн сыра всех видов и кисломолочного сыра на сумму 66807,6 тысячи долларов.

Наибольшую долю сыра было импортировано из стран Европы — 13618,2, в частности, из Польши — 5015 т, Германии — 3594,4 т, Франции 1893,9 т и Нидерландов — 1051,9 т. Кроме того, Украина импортировала сыр из Италии — 544 т, Дании — 343,9 т, Литвы — 240,6 т.

Также в прошлом году было импортировано 103,3 т сыра из стран СНГ, в частности, Республики Молдова — 67,3 т и Беларуси — 35,9 т.

Экспорт сыра в 2018 году составил 8343,4 т на сумму 30797,1 тысячи долларов. Больше всего сыра экспортировано в страны СНГ — 6296,7 т, в частности, в Казахстан — 2970,3 т и в Республику Молдова — 2770,6 т.

Также большую долю сыра из Украины в прошлом году экспортировали в страны Африки — 1258,5 т. Так, 943 т экспортировано в Египет, 253 т — в Марокко.

В страны Азии в прошлом году из Украины экспортировали 638 т сыра, в США — 108,4 т сыра, а в страны Европы — всего 24 т сыра.

Напомним, двое мужчин пытались нелегально переправить в Украину почти тонну сыра.