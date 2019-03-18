Минулого року півтори тисячі дітей скаржились на домашнє насильство

“За 2018 рік до Національної поліції України надійшло 1,5 тисяч заяв, повідомлень від дітей про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством”, - повідомили у відомстві.



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Загалом впродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців.



Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.