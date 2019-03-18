В прошлом году полторы тысячи детей жаловались на домашнее насилие

"За 2018 год в Национальную полицию Украины поступило 1500 заявлений, сообщений от детей о совершенных правонарушениях и другие события, связанные с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.



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Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115000 украинцев.



Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предотвращения домашнего насилия.