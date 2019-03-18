В прошлом году полторы тысячи детей жаловались на домашнее насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение 2018 года в полицию обратилось полторы тысячи детей с жалобами относительно домашнего насилия. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"За 2018 год в Национальную полицию Украины поступило 1500 заявлений, сообщений от детей о совершенных правонарушениях и другие события, связанные с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.
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Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115000 украинцев.
Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предотвращения домашнего насилия.