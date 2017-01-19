Минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна – В.Неволя

“За минулий рік на території РФ встановили місцезнаходження 64 осіб, які розшукувалися нашими правоохоронними органами і приблизно така ж кількість, дещо менша, росіян, які розшукувалися за скоєння злочинів їхніми правоохоронними органами, було встановлено на території України”, — повідомив В.Неволя.

Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора Євген Єнін заявив, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.