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Минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна – В.Неволя

Минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна – В.Неволя

Київ • УНН

 • 7032 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. За минулий рік на території Російської Федерації встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукували українські правоохоронні органи. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.

“За минулий рік на території РФ встановили місцезнаходження 64 осіб, які розшукувалися нашими правоохоронними органами і приблизно така ж кількість, дещо менша, росіян, які розшукувалися за скоєння злочинів їхніми правоохоронними органами, було встановлено на території України”, — повідомив В.Неволя.

Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора Євген Єнін заявив, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.

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