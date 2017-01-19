В прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украина - В.Неволя

"За прошлый год на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которые разыскивались нашими правоохранительными органами и примерно такое же количество, несколько меньше, россиян, которые разыскивались за совершение преступлений их правоохранительными органами, было установлено на территории Украины", - сообщил В.Неволя.

Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора Евгений Енин заявил, что в рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России.