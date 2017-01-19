В прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украина - В.Неволя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. За прошлый год на территории Российской Федерации установили местонахождение 64 человек, которых разыскивали украинские правоохранительные органы. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНН.
"За прошлый год на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которые разыскивались нашими правоохранительными органами и примерно такое же количество, несколько меньше, россиян, которые разыскивались за совершение преступлений их правоохранительными органами, было установлено на территории Украины", - сообщил В.Неволя.
Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора Евгений Енин заявил, что в рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России.