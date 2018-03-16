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Минулого року на капіталізацію держбанків витратили 70,7 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На капіталізацію державних банків у 2017 році з бюджету України витрачено 70,7 млрд гривень. Про це під час презентації звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступника міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"На капіталізацію банків у 2017 році витратили 70,7 млрд гривень", - повідомив Марченко.

На капіталізацію ПриватБанку витратили - 48,4 млрд гривень. На капіталізацію "Ощадбанку" - 14,6 млрд гривень. На капіталізацію "Укрексімбанку" -7,7 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2018 році стрес-тестування буде проведено у 25 банках, що працюють в Україні. До цього переліку потрапили і чотири державні банки.

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