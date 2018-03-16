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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 12597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32400 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37912 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102906 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109873 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В прошлом году на капитализацию госбанков потратили 70,7 млрд гривен

В прошлом году на капитализацию госбанков потратили 70,7 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На капитализацию государственных банков в 2017 году из бюджета Украины потрачено 70,7 млрд гривен. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил замминистра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"На капитализацию банков в 2017 году потратили 70,7 млрд гривен", - сообщил Марченко.

На капитализацию ПриватБанка потратили - 48,4 млрд гривен. На капитализацию "Ощадбанка" - 14,6 млрд гривен. На капитализацию "Укрэксимбанка" - 7,7 млрд гривен.

Напомним, в 2018 году стресс-тестирование будет проведено в 25 банках, работающих в Украине. В этот перечень попали и четыре государственные банки.

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