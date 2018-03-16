В прошлом году на капитализацию госбанков потратили 70,7 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На капитализацию государственных банков в 2017 году из бюджета Украины потрачено 70,7 млрд гривен. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил замминистра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"На капитализацию банков в 2017 году потратили 70,7 млрд гривен", - сообщил Марченко.
На капитализацию ПриватБанка потратили - 48,4 млрд гривен. На капитализацию "Ощадбанка" - 14,6 млрд гривен. На капитализацию "Укрэксимбанка" - 7,7 млрд гривен.
Напомним, в 2018 году стресс-тестирование будет проведено в 25 банках, работающих в Украине. В этот перечень попали и четыре государственные банки.