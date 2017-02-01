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Минулого року кількість українців, які подорожували за кордон, збільшилася на 7,5%

Київ • УНН

 • 13214 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кількість українських туристів, які здійснювали у минулому році подорожі за кордон, збільшилася на 7,5% порівняно з 2015 роком. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

“За даними Адміністрації Держприкордонслужби, за 9 місяців 2016 року за кордон подорожувало 18,7 млн українських туристів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2015 року”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що найбільша кількість громадян України виїжджала до Польщі. Це 40,5% жителів. Країною, яка посіла друге місце за відвідуванням українцями, стала Росія — 15,7%.

Також українці відвідували Угорщину (11,9%), Молдову (6,7%), Білорусь (4,6%), Туреччину (4,3%), Словаччину (3,6%), Румунію (3,5%), Єгипет (1,2%) та Німеччину (1,1%).

Зростання кількості українських виїзних туристів спостерігається до Польщі на 10,3%, Угорщини — на 22,4%. ДоТуреччини кількість збільшилася на 1,9%, до Словаччини — на 18,8%, Румунії — на 28%;

Незважаючи на те, що РФ увійшла у трійку лідерів країн, яких відвідали українці, порівняно з минулим роком кількість українців, які їздили до Росії, зменшилася на 10,4%. Відповідно до Молдови — на 3,8%, Білорусі — на 16,1%, Єгипту — на 0,7%, Німеччини — на 10,7%.

Як повідомляв УНН, представлено карту найнебезпечніших країн для туристів.

Українські Національні Новини

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