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В прошлом году количество украинцев, которые путешествовали за границу, увеличилось на 7,5%

В прошлом году количество украинцев, которые путешествовали за границу, увеличилось на 7,5%

Киев • УНН

 • 13214 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Количество украинских туристов, которые осуществляли в прошлом году путешествия за границу, увеличилось на 7,5% по сравнению с 2015 годом. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

"По данным Администрации Госпогранслужбы, за 9 месяцев 2016 года за границу путешествовали 18,7 млн украинских туристов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года", - говорится в сообщении.

Добавляется, что наибольшее количество граждан Украины выезжало в Польшу. Это 40,5% жителей. Страной, которая заняла второе место по посещаемости украинцев, стала Россия - 15,7%.

Также украинцы посещали Венгрию (11,9%), Молдову (6,7%), Беларусь (4,6%), Турцию (4,3%), Словакию (3,6%), Румынию (3,5%) Египет (1,2%) и Германию (1,1%).

Рост количества украинских выездных туристов наблюдается в Польшу на 10,3%, Венгрию - на 22,4%. В Турцию количество увеличилось на 1,9%, в Словакию - на 18,8%, Румынию - на 28%;

Несмотря на то, что РФ вошла в тройку лидеров стран, которых посетили украинцы, по сравнению с прошлым годом количество украинцев, которые ездили в Россию, уменьшилось на 10,4%. Соответственно в Молдову - на 3,8%, Беларусь - на 16,1%, Египет - на 0,7%, Германию - на 10,7%.

Как сообщал УНН, представлена карта самых опасных стран для туристов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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