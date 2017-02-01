В прошлом году количество украинцев, которые путешествовали за границу, увеличилось на 7,5%

"По данным Администрации Госпогранслужбы, за 9 месяцев 2016 года за границу путешествовали 18,7 млн украинских туристов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года", - говорится в сообщении.

Добавляется, что наибольшее количество граждан Украины выезжало в Польшу. Это 40,5% жителей. Страной, которая заняла второе место по посещаемости украинцев, стала Россия - 15,7%.

Также украинцы посещали Венгрию (11,9%), Молдову (6,7%), Беларусь (4,6%), Турцию (4,3%), Словакию (3,6%), Румынию (3,5%) Египет (1,2%) и Германию (1,1%).

Рост количества украинских выездных туристов наблюдается в Польшу на 10,3%, Венгрию - на 22,4%. В Турцию количество увеличилось на 1,9%, в Словакию - на 18,8%, Румынию - на 28%;

Несмотря на то, что РФ вошла в тройку лидеров стран, которых посетили украинцы, по сравнению с прошлым годом количество украинцев, которые ездили в Россию, уменьшилось на 10,4%. Соответственно в Молдову - на 3,8%, Беларусь - на 16,1%, Египет - на 0,7%, Германию - на 10,7%.

Как сообщал УНН, представлена карта самых опасных стран для туристов.