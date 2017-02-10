Минулого року частка МінАПК у структурі експорту становила 41,4% — Т.Кутовий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Частка Міністерства аграрної політики у загальній структурі експорту у 2016 році становила 41,4%. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, передає кореспондент УНН.
"За результатами 2016 року... у нас рекордний урожай — 66 млн т, із них експорту нам вдалося зробити 27,5 млн т“,- сказав Т.Кутовий.
Він зазначив, що в структурі експорту МінАПК у 2015 році займало 37,5%, у 2016 році — 41,4%.
“Приріст по валових зернових і зерно-бобових до попереднього (2015 — ред.) року більше 10%”, — уточнив Т.Кутовий.
При цьому, за його словами, в Україні спостерігається падіння тваринництва.
Разом з тим, зазначив він, квазіакумуляція ПДВ зможе виправити цю ситуацію.
Як повідомляв УНН, Україна протягом 2016 року експортувала аграрних та харчових продуктів на загальну суму 15,5 млрд дол. США, що на 4,5% більше, ніж у 2015 році.