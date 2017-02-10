В прошлом году доля МинАПК в структуре экспорта составила 41,4% - Т.Кутовый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Доля Министерства аграрной политики в общей структуре экспорта в 2016 году составила 41,4%. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый, передает корреспондент УНН.
"По результатам 2016 года... у нас рекордный урожай - 66 млн т, из них экспорта нам удалось осуществить 27,5 млн т", - сказал Т.Кутовый.
Он отметил, что в структуре экспорта МинАПК в 2015 году занимало 37,5%, в 2016 году - 41,4%.
"Прирост по валовым зерновым и зерно-бобовым к прошлому (2015 - ред.) году более 10%", - уточнил Т.Кутовый.
При этом, по его словам, в Украине наблюдается падение животноводства.
Вместе с тем, отметил он, квазиакумуляция НДС сможет исправить эту ситуацию.
Как сообщал УНН, Украина в течение 2016 г. экспортировала аграрных и пищевых продуктов на общую сумму 15,5 млрд долл. США, что на 4,5% больше, чем в 2015 году.