Минулого року 21,2% інвестицій надійшли в Україну з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Більше 21% прямих інвестицій за минулий рік надійшли до України з Російської Федерації. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.
“Понад 73% загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам із Кіпру (27%), Російської Федерації (21,2%), Нідерландів (14%) та Великої Британії (11,3%)”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, у 2017 році в економіку України іноземними інвесторами із 79 країн світу вкладено 1,9 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
“Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ і організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, — 34,6% та підприємств промисловості — 28%”, — зауважили у Держстатистики.
Нагадаємо, у січні чисті надходження прямих іноземних інвестицій становили 80 млн доларів.