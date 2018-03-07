В прошлом году 21,2% инвестиций поступили в Украину из России
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Более 21% прямых инвестиций за прошлый год поступили в Украину из Российской Федерации. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.
“Более 73% общего объема поступлений прямых инвестиций принадлежит инвесторам из Кипра (27%), Российской Федерации (21,2%), Нидерландов (14%) и Великобритании (11,3%)”, — говорится в сообщении.
Всего в 2017 году в экономику Украины иностранными инвесторами из 79 стран мира вложено 1,9 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала).
“Самые большие объемы поступлений прямых инвестиций были направлены в учреждения и организаций, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 34,6% и предприятия промышленности — 28%”, — отметили в Госстатистики.
Напомним, в январе чистые поступления прямых иностранных инвестиций составляли 80 млн долларов.