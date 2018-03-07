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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34049 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49693 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100958 просмотра

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В прошлом году 21,2% инвестиций поступили в Украину из России

В прошлом году 21,2% инвестиций поступили в Украину из России

Киев  •  УНН

 • 8807 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Более 21% прямых инвестиций за прошлый год поступили в Украину из Российской Федерации. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.

“Более 73% общего объема поступлений прямых инвестиций принадлежит инвесторам из Кипра (27%), Российской Федерации (21,2%), Нидерландов (14%) и Великобритании (11,3%)”, — говорится в сообщении.

Всего в 2017 году в экономику Украины иностранными инвесторами из 79 стран мира вложено 1,9 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала).

“Самые большие объемы поступлений прямых инвестиций были направлены в учреждения и организаций, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 34,6% и предприятия промышленности — 28%”, — отметили в Госстатистики.

Напомним, в январе чистые поступления прямых иностранных инвестиций составляли 80 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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