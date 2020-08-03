Минулого місяця в зоні ООС затримали понад 400 порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У липня у зоні проведення ООС нацгвардійці затримали 403 громадян через порушення українського законодавства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НГУ в ООС.
"За липень у районі проведення операції Об’єднаних сил військові Нацгвардії затримали 403 громадяни за підозрою в порушені українського законодавства. Серед затриманих 18 осіб ймовірно причетних до незаконних збройних формувань", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що кожного дня на блок-постах військові Національної гвардії України перевіряють транспортні засоби, документи та звіряють інформацію з базою розшуку для того, щоб припинити незаконне перевезення зброї, боєприпасів, наркотичних речовин й для виявлення осіб, які порушили закон України.
"Минулого місяця військовими нарядами перевірено 105 984 транспортних засобів та 166786 громадян. На стаціонарних блокпостах затримано 273 особи, з них: за підозрою у вчиненні кримінальних злочинів 46 осіб, у тому числі у причетності до незаконних збройних формувань – 14 осіб; за скоєння адміністративних правопорушень – 227 осіб", - додається у повідомленні.
Так, мобільними блокпостами затримано 130 осіб, з них:
▪️ за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів 16 осіб, у тому числі у причетності до НЗФ – 4;
▪️ за скоєння адміністративних правопорушень – 114 осіб.
Окрім того, було виявлено 6 осіб, які тривалий час знаходилися у розшуку, а також 36 зниклих автомобілі, повернуто 8 викрадених мобільних телефонів. Також гвардійці запобігли перевезенню 10 кг наркотичних речовин. Так, під час патрулювання села Катеринівки військові правоохоронці виявили 519 кущів конопель.
Вказується, що усіх затриманих передали до правоохоронних органів.
Нагадаємо, з початку 2019 року було виявлено 441 факт порушення порядку переміщення товарів у районі здійснення операції ООС та вилучено з незаконного обігу товарів на загальну суму 23,6 млн грн.