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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110973 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102166 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

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В прошлом месяце в зоне ООС задержали более 400 нарушителей

В прошлом месяце в зоне ООС задержали более 400 нарушителей

Киев  •  УНН

 • 8175 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В середине июля в зоне проведения ООС нацгвардейцы задержали 403 граждан за нарушения украинского законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НГУ в ООС.

"За июль в районе проведения операции Объединенных сил военные Нацгвардии задержали 403 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди задержанных 18 человек вероятно причастных к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день на блок-постах военные Национальной гвардии Украины проверяют транспортные средства, документы и сверяют информацию с базой розыска для того, чтобы прекратить незаконные перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших закон Украины.

"В прошлом месяце войсковыми нарядами проверено 105984 транспортных средств и 166 786 граждан. На стационарных блокпостах задержаны 273 человека, из них: по подозрению в совершении уголовных преступлений 46 человек, в том числе в причастности к незаконным вооруженным формированиям - 14 человек, за совершение административных правонарушений - 227 человек", - добавляется в сообщении.

Так, мобильными блокпостами задержаны 130 человек, из них:

▪️ по подозрению в совершении уголовных преступлений 16 человек, в том числе в причастности к НЗФ - 4;

▪️ за совершение административных правонарушений - 114 человек.

Кроме того, было выявлено 6 лиц, которые длительное время находились в розыске, а также 36 пропавших автомобиля, возвращено 8 похищенных мобильных телефонов. Также гвардейцы выявили 10 кг наркотических веществ. Так, во время патрулирования в деревне Катериновка военные правоохранители обнаружили 519 кустов конопли.

Указывается, что всех задержанных передали в правоохранительные органы.

Напомним, с начала 2019 года было обнаружено 441 факт нарушения порядка перемещения товаров в районе проведения операции ООС и изъято из незаконного оборота товаров на общую сумму 23,6 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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