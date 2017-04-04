Минулого місяця в АТО знешкодили 1 тис. 485 вибухонебезпечних пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За минулий тиждень в зоні проведення антитерористичної операції угруповання “Маріополь” знешкодило 1 тис. 485 мінно-вибухових пристроїв. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута, передає УНН.
“За минулий місяць в районі проведення антитерористичної операції групи розмінування оперативно-тактичного угруповання "Маріуполь“ знешкодили 1 тис. 485 мінно-вибухових пристроїв та очистили понад 14,5 га території”, — сказав він.
Всього, за його словами, з початку року, військові сапери знешкодили 2 тис. 369 вибухонебезпечних предметів та очистили понад 22 га території.
“Утилізація припасів та мінно-вибухових предметів на полігонах відбувається майже щодня, про що обов’язково попереджається місцева влада”, — зазначив М.Праута.
За його словами, знахідки, транспортування яких є небезпечним, знищуються на місці з дотриманням необхідних заходів безпеки.
Нагадаємо, у Балаклії знешкодили понад 5,6 тис. вибухонебезпечних предметів.