В прошлом месяце в АТО обезвредили 1 тыс. 485 взрывоопасных устройств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции группировка "Мариополь" обезвредила 1 тыс. 485 минно-взрывных устройств. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута, передает УНН.
"За прошлый месяц в районе проведения антитеррористической операции группы разминирования оперативно-тактической группировки "Мариуполь" обезвредили 1 тыс. 485 минно-взрывных устройств и очистили более 14,5 га территории", - сказал он.
Всего, по его словам, с начала года, военные саперы обезвредили 2 тыс. 369 взрывоопасных предметов и очистили более 22 га территории.
"Утилизация боеприпасов и минно-взрывных предметов на полигонах происходит почти каждый день, о чем обязательно предупреждаются местные власти", - отметил М.Праута.
По его словам, находки, транспортировка которых опасна, уничтожаются на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.
Напомним, в Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.