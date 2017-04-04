Тестування аеростата провели на полігоні в східному Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В провінції Аньхой на сході Китаю пройшло випробування аеростату, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як зазначає видання, тестування проходило на полігоні Люань у Китаї.
Очікується, що аеростат використовуватиметься у запобіжних заходах, а також під час виявлення, спостереження за навколишнім середовищем, в повітряних операціях безпеки, моніторингу і захисту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фестиваль повітряних куль розпочався у столиці Австралії
Зазначимо, аеростат - це повітряна платформа, на якій розміщені різні пристрої, такі як радіолокатор, обладнання для відеоспостереження, пристрої виявлення туману, пристрої релейного зв'язку та обладнання для обробки зображень.